После скандала с Малаховым киргизы возмущаются в Youtube

Жители Киргизии продолжают эмоционально реагировать на скандал, разразившийся после высказываний телеведущего Андрея Малахова о возможных причинах смертельного ДТП с участием таксиста-киргиза. Теперь киргизские интернет-пользователи начали бороться с роликами в Youtube, где, по их мнению, дается неверная оценка произошедшего.

Атаке со стороны разгневанных киргизских пользователей подвергся ролик «Малахов против Бишкека. Союзник России обиделся» на Youtube, где критикуются действия киргизских дипломатов, дается оценка непростому экономическому положению в Киргизии и указывается на то, что Москва оказывает значительную финансовую помощь этой республике в Центральной Азии, а многие ее граждане приезжают на заработки в Россию.

Вскоре после публикации видео, в комментариях появились гневные записи зрителей из Киргизии. Помимо прямых оскорблений в адрес Малахова и эксперта, предложений жаловаться на видео в администрацию видеосервиса также звучали комментарии о том, что «Малахов показал истинное лицо России», «Кыргызстан может и бедное государство, но народ очень даже богато живет», «у вас в деревнях хуже живут, чем в Киргизии», «мы не должны терпеть оскорбления, только из-за того, что у нас страна бедная!», «хотя Кыргызстан – нищая страна, у нас есть человечность; виновен водитель, а не его семья и аул, и вообще весь Кыргызстан», «зря мы тогда в 2013 американцев выгнали, лучше бы с США сотрудничали», «не Россия кормит Кыргызстан, а кыргызы вас; если бы не кыргызы, вы бы тоже не были бы богатыми, ведь наш народ работает не покладая рук», «в Кыргызстане русские бабушки туалеты моют».

Также звучали жалобы, что Киргизия вошла в ЕврАзЭС «под вашим давлением», и теперь средний и мелкий бизнес испытывает серьезные трудности – «много ограничений, мы могли бы не вступать, дружить с Китаем, с США или Турцией, но нет, это не в интересах геополитики России...»

В то же время есть комментарии о том, что в стране хорошо относятся к россиянам – «все-таки столько жили вместе и были одной страной». Что киргизы на спортивных соревнованиях и «Евровидении» болеют за Россию.

Напомним, ранее МИД Киргизии выразил озабоченность высказываниями Малахова в адрес жителей республики. Речь идет о передаче на телеканале «Россия 1», где обсуждалось ДТП двухмесячной давности с участием таксиста-киргиза, столкнувшимся с мотоциклистом – 25-летним Александром Маруговым, сыном миллиардера Владимира Маругова. Мотоциклист умер.

Малахов предположил, что таксист Акбаров за денежное вознаграждение мог специально устроить аварию. «Дай ему 100 тысяч долларов, которые сделают счастливыми всю его семью, весь аул и всех родственников, которым до конца жизни не заработать такие деньги, где зарплата 10 долларов», – сказал тогла Малахов.

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не считает, что Малахова волновала национальность или гражданство участника ДТП. «Уверен в том, что Андрей не выказывал неуважение ни к стране, ни к народу, – отметил Соловьев. – То есть речь шла о конкретном человеке, его вовлеченности в конкретное дорожно-транспортное происшествие, в котором, по мнению Андрея, слишком много неясности».

Сам Малахов позже выразил сожаление, что его слова неправильно истолковали в Киргизии.

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