На акцию с Гретой Тунберг вышли полмиллиона человек в Канаде

Не меньше 500 тыс. человек вышли на экологическую акцию на улицах канадского Монреаля 27 сентября.

Движущей силой акции были школьники и студенты, из-за чего занятия во многих образовательных учреждениях отменили. Митингующие потребовали от властей принять меры по борьбе с изменением климата и сократить вредные выбросы до нуля к 2050 году, передает CBC.

Тунберг, ставшая главным гостем манифестации, заявила, что «мы сегодня не в школе, вы сегодня не на работе, потому что это чрезвычайная ситуация», и митингующие не собираются «оставаться в стороне».

«Кто-то скажет, что мы зря прогуливаем уроки. Однако мы считаем, что мы меняем мир. Когда мы станем старше, мы сможем посмотреть нашим детям в глаза и сказать, что мы сделали все, что было в наших силах (для изменения климата)», – добавила активистка.

Сообщается также, что в этот день закрылись многие монреальские предприятия, союзы и общественные организации, чтобы их сотрудники смогли прийти на митинг.

Напомним, 16-летняя экологическая активистка Грета Тунберг, выдвинутая на Нобелевскую премию мира, заявила, что мировые лидеры, собравшиеся в ООН на саммит по климату, отняли у нее детство.

Она заявила также, что члены организации обсуждают только «деньги и сказки про рост экономики» вместо экологии.

Президент США Дональд Трамп подшутил над активисткой, назвав ее «очень счастливой девочкой», предвкушающей светлое будущее.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ее выступление. Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение, что Тунберг является заказным проектом для манипуляции общественным мнением.

Шведские социальные службы решили опросить родителей Тунберг, обратив внимание на ее эмоциональное состояние и нервный тик во время выступления на Генассамблее ООН.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ее выступлении.