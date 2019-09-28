Друзь рассказал о своем возвращении в «Что? Где? Когда?»

Александр Друзь прокомментировал свое возвращение в передачу «Что? Где? Когда?», не исключив появления уже в предстоящем выпуске программы.

Друзь заявил, что принято решение – он может появляться на играл, передает RT.

«Я появлюсь, наверное. Буду стараться. (...) Не знаю, буду ли я присутствовать на завтрашней игре. Если окажусь в Москве – буду. Пока не в курсе. Есть некоторые дела», – добавил он.

По словам Друзя, в этом сезоне программы он участвовать не будет, так как на него уже заявлен другой игрок.

«Все команды на сезон сформированы. Если кто-то обратится – я сяду (за игровой стол)», – добавил магистр «Что? Где? Когда?».

Ранее стало известно о возвращении Друзя в «Что? Где? Когда?» после скандала: в феврале 2019 года редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что Друзь пытался его подкупить ради выигрыша в шоу «Кто хочет стать миллионером?».

Затем знаток сам обвинил редактора в попытке подкупа. Первый канал обещал разобраться в ситуации. Оба были отстранены от участия в программах телеканала.

Позже Друзь извинился за «свои действия», однако Бер усомнился в его искренности. Возвращение Друзя шоу он назвал позором.