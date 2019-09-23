Бер назвал позором возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?»

Бывший главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Илья Бер прокомментировал новость о возвращении Александра Друзя в клуб «Что? Где? Когда?».

«Мне про это известно уже. То, что телекомпания всячески пыталась это осуществить [вернуть Друзя] и раньше, я знаю», – сказал Бер, передает РБК.

Он отметил, что это желание и это решение «позорное в отношении телекомпании «Игра-ТВ». «Друзя же возвращают просто зрителем в зале. Я бы с точки зрения репутации программы очень не рекомендовал и в следующем сезоне возвращать Друзя к игре», – добавил он.

Ранее стало известно, что Александр Друзь вернется в шоу «Что? Где? Когда?», однако до конца сезона играть не будет.

Напомним, в феврале 2019 года Бер заявил, что Друзь пытался его подкупить ради выигрыша в шоу «Кто хочет стать миллионером?». В ответ знаток сам обвинил редактора в попытке подкупа. После этого они оба были отстранены от участия в программах телеканала.