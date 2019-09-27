В суд США поступил иск о влиянии Байдена на отставку генпрокурора Украины

Консервативная правозащитная организация Judicial Watch через суд потребовала от Госдепартамента США раскрыть документацию, касающуюся обстоятельств отставки украинского генпрокурора Виктора Шокина после угроз бывшего вице-президента США Джозефа Байдена заблокировать выделение помощи Украине.

Иск Judicial Watch («Юридическая вахта») против Госдепа США подан в федеральный суд округа Колумбия, на территории которого находится Вашингтон, передает ТАСС.

Согласно исковому заявлению, правозащитная организация, основываясь на Законе о свободе информации (FOIA), затребовала от Госдепартамента «всю документацию относительно отставки генпрокурора Украины после того, как тогдашний вице-президент США Джо Байден угрожал удержать помощь [республике]».

В частности, Judicial Watch требует от Госдепартамента предоставить документацию, касающуюся расследования в отношении украинской газовой компании Burisma, связанной с сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, а также ее бенефициара Николая Злочевского.

Правозащитники рассчитвают получить доступ к записям переговоров сотрудников Госдепартамента с представителями аппарата вице-президента США Джозефа Байдена по поводу Шокина. Judicial Watch указала на сделанное Байденом уже после ухода с этого поста заявление, в котором он рассказал об успешном оказании давления на украинские власти. По его словам, он угрожал заблокировать 1 млрд долларов американской помощи, если Шокин не будет уволен.

Накануне экс-генпрокурор Украины Шокин потребовал восстановить его в должности.

Напомним, 3 апреля 2016 года Петр Порошенко подписал указ об увольнении генерального прокурора Укарины Виктора Шокина. На его место назначили Юрия Луценко – человека без высшего юридического образования, судимого и призывавшего к расправе над республиками Новороссии. В августе того же года Байден признался, что требовал уволить Шокина в качестве условия выделения Киеву кредита в 1 млрд долларов.

«Они мне говорят: «Вы не имеете таких полномочий, вы не президент, президент говорил, что даст». Я ответил: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов, и я уеду через шесть часов, если ваш генпрокурор (Шокин) не будет уволен до тех пор – [то] вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому на то время доверяли», – рассказал Байден в январе 2018 года подробности разговора с Порошенко.

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