Экс-генпрокурор Украины Шокин потребовал восстановить его в должности

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин подал иск в верховный суд страны к президенту и Раде с требованием признать незаконным его увольнение с должности в 2016 году.

Согласно расписанию дел на сайте суда, судебное заседание запланировано на 10.00 мск 3 октября, при этом истец просит о пересмотре дела в связи с «нововыявленными обстоятельствами».

Как сообщают «Украинские новости» со ссылкой на адвоката Шокина Владислава Максимова, при рассмотрении дела Высшим административным судом (ВАСУ) якобы были допущены нарушения норм процессуального права, поэтому Верховный суд Украины должен отменить решение ВАСУ.

«Виктор Шокин в своем исковом заявлении предоставил полные неопровержимые доказательства нарушений, которые имели место при его увольнении. Учитывая это, суд должен был принять иск к рассмотрению и рассматривать его по существу, предоставив заявителю доступ к правосудию. Почему судьи не сделали этого? Очевидно потому, что находились под давлением. В частности, судья Валентин Мороз. Учитывая, в частности, и эти обстоятельства, мы считаем решение ВАСУ таким, которое принято с нарушением норм процессуального права, в связи с чем оно подлежит отмене», – передает РИА «Новости» слова Максимова.

Президент Украины Петр Порошенко 3 апреля 2016 года подписал указ об увольнении генерального прокурора страны Виктора Шокина. На его место назначили Юрия Луценко – человека без высшего юридического образования, судимого и призывавшего к расправе с республиками Новороссии.

Напомним, в августе того же года вице-президент США Джозеф Байден сообщил, что в качестве условия выделения Киеву кредита в 1 млрд долларов требовал от президента Украины Петра Порошенко уволить Шокина.

«Они мне говорят: «Вы не имеете таких полномочий, вы не президент, президент говорил, что даст». Я ответил: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов, и я уеду через шесть часов, если ваш генпрокурор (Шокин) не будет уволен до тех пор, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому на то время доверяли», – рассказал Байден в январе 2018 года подробности разговора с Порошенко.

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