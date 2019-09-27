Саудовская Аравия ввела электронные визы для россиян

Саудовская Аравия ввела электронные визы для туристов из 49 стран, в том числе и россиян.

Визы можно будет получить в электронном виде на специальном сайте или по прибытии в королевство в аэропорту, сообщает The National.

Уточняется, что виза будет выдаваться на три месяца с возможностью многократного въезда, ее стоимость составит 120 долларов.

Кроме того, имея визу, женщины смогут посещать королевство без сопровождения мужчин. Однако туристы не смогут посетить священные для мусульман места – Мекку и Медину.

Полные правила поведения для туристов в Саудовской Аравии будут опубликованы позже.

Ранее сообщалось, что в ОАЭ выдали первую «золотую визу».