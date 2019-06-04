Первую «золотую визу» выдали в ОАЭ

Индиец Юсуф Али стал первым, кто получил «золотую визу», гарантирующую право на постоянное проживание в Объединенных Арабских Эмиратах.

Юсуф Али прожил в стране более 45 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на The National.

Состояние бизнесмена оценивается в 4,7 млрд долларов, он руководит торговой сетью Lulu Group, владеющей сетью гипермаркетов на Ближнем Востоке.

Отмечается, что в ОАЭ разрешили выдачу пяти- и десятилетних виз определенным категориям граждан. Заявки принимаются от инвесторов, предпринимателей, ученых, высококвалифицированных специалистов и талантливых студентов.

ОАЭ ввели «золотую карту» месяц назад, она дает право на постоянное проживание иностранным инвесторам и специалистам.