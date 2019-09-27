МИД дал оценку обвинениям в адрес задержанного в Италии Коршунова

Российская Федерация считает безосновательными обвинения в адрес арестованного в Италии гражданина России Александра Коршунова, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Все это не просто притянуто за уши – это шито белыми нитками. Это очередной вопиющий случай, когда американские правоохранители по политическим мотивам прибегают к недозволенным приемам, занимаются «разогревом» все той же самой темы о российском присутствии везде и всегда, о российской «токсичности». Есть и другие примеры, менее резонансные», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Международная жизнь» слова Рябкова.

По его словам, в содержательной части обвинения, которое сформулировано против Коршунова, речь идет о том, что «он занимался, в частности, подбором людей» для возможной работы, «причем делал это не таясь, контактируя с теми, кто уже не работал на данный момент в соответствующей американской корпорации».

Коршунов, задержанный в Италии, курировал в Ростехе разработку двигателя ПД-14 для самолета. Он подозревается Вашингтоном в шпионаже на итальянском заводе американского концерна.

В США ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Власти Италии сообщили, что экстрадиция Коршунова в США пройдет в сжатые сроки.

В МИД называли его задержание примером недобросовестной конкуренции.

Газета ВЗГЛЯД писала об обвинениях в адрес Коршунова.