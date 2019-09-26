В Тбилиси объяснили встречу с Лавровым желанием Запада

Специальный представитель премьер-министра Грузии по России Зураб Абашидзе заявил, что западные партнеры посоветовали грузинским властям провести встречу с Россией на уровне глав МИД на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Грузинская делегация в Нью-Йорке проводила встречи со странами-друзьями и партнерами, обсуждая тему оккупации и ситуации у линии оккупации (так Грузия называет границы с Абхазией и Южной Осетией – прим. ВЗГЛЯД). Почти на всех переговорах наша делегация получала сигналы о желательности прямой коммуникации с российской стороной», – заявил он.

Спецпред сообщил, что организовала встреча швейцарская сторона – после войны-2008 Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией, в роли посредника выступает Берн.

«Мы приняли эти сигналы», – отметил Зураб Абашидзе.

По его словам, грузинская делегация перед встречей с Сергеем Лавровым «провела соответствующие консультации со стратегическими партнерами».

По словам спецпреда, цель таких переговоров – повысить эффективность Женевских международных консультаций по безопасности в Закавказье, которые проводятся после событий 2008 года.

Между тем, саакашвилевское «Единое национальное движение» заявило, что вызывает главу МИД Грузии Давида Залкалиани отчитаться о переговорах с российским коллегой. Оппозиция критикует проведение этой встречи.

После войны встреча на таком уровне между сторонами состоялась впервые.

Ранее сообщалось, что на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке при содействии Швейцарии состоялась встреча министров иностранных дел России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.

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