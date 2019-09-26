Песков отреагировал на слухи о переносе «Формулы-1» в Петербург

Вопрос о переносе российского этапа гонки «Формула-1» из Сочи в Санкт-Петербург не стоит на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Этот вопрос не стоит на повестке», – передает Пескова РИА «Новости».

Ранее в СМИ появились сведения о возможном переносе гран-при России из Сочи в Петербург.

На пресс-конференции в преддверии гонки российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят заметил, что с каждым годом аудитория болельщиков и зрителей в России увеличивается, передает ТАСС.

«Мне нравится выступать на домашнем Гран-при. Я знаю, что люди здесь любят «Формулу-1». Автоспорт в России постепенно развивается, а популярность «Формулы-1» увеличивается, мне это, конечно, приятно», – сказал он.

Гран-при России состоится с 27 по 29 сентября.

В Сочи состоятся также гонки «Формулы-2» и «Формулы-3». В их рамках выступят в том числе сын и племянник семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» немца Михаэля Шумахера.