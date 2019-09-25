Сын и племянник Шумахера выступят в России

Сын и племянник семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» немца Михаэля Шумахера Мик и Дэвид Шумахеры выступят в гонках «Формулы-2» и «Формулы-3» в Сочи соответственно, сообщили в пресс-службе автодрома в Сочи.

Гран-при Сочи пройдет с 26 по 29 сентября, в общем зачете «Формулы-3» лидирует россиянин Роберт Шварцман.

«Испанская команда «Формулы-3» Campos Racing объявила, что на заключительном этапе сезона в России за нее выступит 17-летний Дэвид Шумахер, сын известного пилота «Формулы-1» Ральфа Шумахера и племянник семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Он станет вторым представителем знаменитой автогоночной семьи во время этапа в Сочи: в «Формуле-2» здесь также стартует сын Михаэля Шумахера 20-летний Мик», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, 11 сентября французские СМИ сообщили, что автогонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер проходит лечение в отделении кардиологии больницы им. Жоржа Помпиду в Париже, спортсмен находится в сознании.