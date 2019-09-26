Новый способ борьбы со снегом на дорогах изобрели в России

Специалисты РосдорНИИ предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением на дорогах и сугробами, сообщили в институте.

В исследовании ученых отмечается, что снег с проезжей части в России вывозится недостаточно быстро, что ведет к увеличению числа пробок, передает РИА «Новости». Для решения этой проблемы эксперты предложили использовать так называемые теплые дороги: то есть укладывать электропроводящий цементобетон (ЭПБ).

В исследовании указан, что электропроводящий бетон будет безопасен для пешеходов и водителей за счет защитного слоя, а заземление обеспечат нижние слои дороги.

Директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Ирина Ирбитская заявила, что ЭПБ можно использовать локально, когда ситуация критическаяпоскольку использование обыкновенного электричества может обойтись дорого.

«Но если будут применяться новейшие технологии, например, альтернативные источники энергии, то это вполне может быть успешным», – заключила Ирбитская.

Напомним, в августе ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) создали новый вид бетона для строительства в условиях Крайнего Севера.

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