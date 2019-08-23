Бетон для Крайнего Севера придумали в России

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) создали новый вид бетона для строительства в условиях Крайнего Севера, сообщает ДВФУ.

«Бетон не растрескивается, не пропускает воду, устойчив к морозу и подходит для возведения сооружений на Дальнем Востоке и в условиях Крайнего Севера... Марочная прочность нового бетона – показатель, который достигается через 28 дней после заливки – возросла в 2,7-3,3 раза по сравнению с традиционными бетонными смесями из аналогичных компонентов. Морозостойкость – в три раза... Водонепроницаемость... более чем в четыре раза», – передает РИА «Новости» сообщение вуза.

По словам ученых, новый бетон экологичнее традиционных образцов. При этом при его заливке не требуется термовлажностная обработка. Энергозатраты также снижаются до 70%. При этом технологию производства этого бетона можно внедрить на заводах с минимальными затратами.

Напомним, в апреле президент Владимир Путин заявил, что Арктика обладает богатыми ресурсами, которые необходимо использовать во благо населения Земли.

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