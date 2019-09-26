Посол Британии назвал самый большой сюрприз в России

Посол Великобритании в России Лори Бристоу, который покинет свой пост в конце 2019 года, рассказал о намерении сохранить тесные связи с Россией.

«Я в России, потому что мне нравится Россия. К сожалению, моя работа в России заканчивается к концу года. Но я намерен остаться на связи с большим количеством друзей и коллег, которые у нас появились в России», – сказал Бристоу в интервью РИА «Новости».

Он также ответил на вопрос, останется ли связан с Россией профессионально, сказав: «Новости будут, когда будут новости».

Во время беседы Бристоу признался, что эта работа была для него, в некотором роде работой мечты. «Я пришел работать в Форин-офис в год, когда кончилась холодная война (1990 год). Эта работа – то, за чем я пошел в Форин-офис. При всех сложностях и разногласиях, которые у нас есть на уровне правительства, мы, Британия, пытаемся создать новый тип отношений с Россией и россиянами, и не только с правительством», – пояснил он.

Посол рассказал, что для него самым большим сюрпризом в России стала готовность россиян сотрудничать по самым разным темам. «Даже в сложные времена, даже когда много разногласий между правительствами, мне не сложно позвать российских друзей и коллег прийти в мою резиденцию, расположенную напротив Кремля, и вместе работать, будь то бизнес или искусство, культура. В Британии есть что-то, что очень нравится россиянам, и наоборот. В наших отношениях много позитивного», – сказал он.

Бристоу также не отказался дать напутствие своей преемнице на посту посла Деборе Броннерт: «Будет много проблем, сложностей. Но в конце концов, нужно очень четко понимать, какого рода отношения мы хотим выстроить с Россией, и эти отношения базируются на сотрудничестве. Мы работаем с нашими друзьями, коллегами, партнерами так, как мы работаем и с другими международными партнерами – чтобы служить пользе обеих наших стран».

Коме того посол выразил мнение, что важным каналом коммуникации между странами была и остается культура. Он отметил, что нужно выходить за привычные рамки и осваивать новые сферы культурного сотрудничества.

«Есть много разных вещей – например, фотография, это сфера, которая воздействует напрямую и рассказывает об обществе, в котором ты живешь. В ходе Перекрестного года музыки Великобритании и России мы пытались не сводить все только к классическим концертам с оркестром, но и раскрыть такие темы, как поп-музыка, музыкальное образование и особенно использование музыки в терапевтических целях, чтобы люди, которые, может, и не воспринимали себя как аудиторию, узнавали что-то о себе и о формах искусства», – сказал Бристоу.

Бристоу заявил об уходе с поста посла Британии в России летом этого года. Сообщалось, что его место займет 52-летняя дипломат Дебора Броннерт.

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