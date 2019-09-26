Посол Британии назвал самый большой сюрприз в России

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Украина готова мерзнуть назло Газпрому

«Нафтогаз» готовит украинцам холодную зимуФото: Dubravka Petric/PIXSELL/ТАСС
Украина закачала в подземные хранилища наибольшие за последние девять лет объемы газа и полностью готова к отопительному сезону, заявил глава «Нафтогаза». Это делает позицию России и Газпрома на трехсторонних газовых переговорах более слабой. Но на самом деле, считают эксперты, Украина блефует – и без российского транзита ее ждет суровая зима. Подробности...
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Чем Госдеп США отличается от МИД России

Именно за это мы Госдеп и не любимФото: В. Зелинский
Госдепартамент США празднует юбилей: ровно 230 лет назад был назначен первый госсекретарь молодого американского государства. По сей день занимающий этот пост человек остается одним из самых влиятельных в стране – его полномочия и возможности гораздо шире, чем у министра иностранных дел РФ. Почему так сложилось и при чем тут «цветные революции»? Подробности...
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Москвичи борются с экспортом бездомных

Судьба московских бездомных стала предметом спекуляцииФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Питерский благотворительный фонд «Ночлежка» предпринял очередную попытку открыть в Москве центр помощи бездомным людям. Благотворители вновь обвиняют москвичей в жестокосердии и нежелании делать добро. Москвичи обращаются к депутатам с просьбой защитить их от сожительства с «асоциальными элементами». Подробности...
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Стенограмма Трампа стала компроматом на Зеленского

Публикация стенограммы разговора Зеленского и Трампа нанесла удар по репутации УкраиныФото: Jonathan Ernst/Reuters, Zuma/ТАСС
США опубликовали стенограмму разговора президента с лидером другого государства. Таким образом Трамп обезопасил себя от обвинений демократов — они утверждали, что президент потребовал от Зеленского провести расследование против своего соперника на будущих выборах. Но стенограмма показала другое – как президент Украины не только заискивает перед Трампом, но и жалуется ему на Меркель и Макрона. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Европарламент занялся отбеливанием сталинизма

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если Европарламент объявляет крупнейшего противника фашизма — СССР таким же злом, как и сам фашизм, он совершает больше, чем ошибку. Он совершает преступную глупость. Подробности...

Зачем Китаю Ближний Восток

Василий Кашин, Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, эксперт клуба «Валдай»
Растущее китайское присутствие на Ближнем Востоке и в Северной Африке сформировало устойчивый стереотип: Китай наращивает свое влияние в сфере экономики, но остается пассивным игроком в политике. Но это, мягко говоря, не так. Подробности...
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Люди-флюгера не поспели за делом Устинова

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Активисты, меняющие свои взгляды в зависимости от того, что скажет «обчество» – не как таковое, а их конкретное общество, потому что обществ у нас как минимум два, либеральное и патриотическое – это фу как плохо. И это очень опасно. Подробности...
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      В Китае открыли самый большой аэропорт в мире

      В Китае официально начал работу крупнейший аэропорт в мире – пекинский Дасин. Терминал аэропорта – самое большое на планете здание без структурных швов, а площадь его крыши равна 25 футбольным полям. Огромное сооружение будет обслуживать до 100 миллионов пассажиров в год
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      В США испытали первый в мире палубный беспилотник-заправщик

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      Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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              Посол Британии назвал самый большой сюрприз в России

              26 сентября 2019, 09:17

              Текст: Анастасия Воробьева

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              Посол Великобритании в России Лори Бристоу, который покинет свой пост в конце 2019 года, рассказал о намерении сохранить тесные связи с Россией.

              «Я в России, потому что мне нравится Россия. К сожалению, моя работа в России заканчивается к концу года. Но я намерен остаться на связи с большим количеством друзей и коллег, которые у нас появились в России», – сказал Бристоу в интервью РИА «Новости».

              Он также ответил на вопрос, останется ли связан с Россией профессионально, сказав: «Новости будут, когда будут новости».

              Во время беседы Бристоу признался, что эта работа была для него, в некотором роде работой мечты. «Я пришел работать в Форин-офис в год, когда кончилась холодная война (1990 год). Эта работа – то, за чем я пошел в Форин-офис. При всех сложностях и разногласиях, которые у нас есть на уровне правительства, мы, Британия, пытаемся создать новый тип отношений с Россией и россиянами, и не только с правительством», – пояснил он.

              Посол рассказал, что для него самым большим сюрпризом в России стала готовность россиян сотрудничать по самым разным темам. «Даже в сложные времена, даже когда много разногласий между правительствами, мне не сложно позвать российских друзей и коллег прийти в мою резиденцию, расположенную напротив Кремля, и вместе работать, будь то бизнес или искусство, культура. В Британии есть что-то, что очень нравится россиянам, и наоборот. В наших отношениях много позитивного», – сказал он.

              Бристоу также не отказался дать напутствие своей преемнице на посту посла Деборе Броннерт: «Будет много проблем, сложностей. Но в конце концов, нужно очень четко понимать, какого рода отношения мы хотим выстроить с Россией, и эти отношения базируются на сотрудничестве. Мы работаем с нашими друзьями, коллегами, партнерами так, как мы работаем и с другими международными партнерами – чтобы служить пользе обеих наших стран».

              Коме того посол выразил мнение, что важным каналом коммуникации между странами была и остается культура. Он отметил, что нужно выходить за привычные рамки и осваивать новые сферы культурного сотрудничества.

              «Есть много разных вещей – например, фотография, это сфера, которая воздействует напрямую и рассказывает об обществе, в котором ты живешь. В ходе Перекрестного года музыки Великобритании и России мы пытались не сводить все только к классическим концертам с оркестром, но и раскрыть такие темы, как поп-музыка, музыкальное образование и особенно использование музыки в терапевтических целях, чтобы люди, которые, может, и не воспринимали себя как аудиторию, узнавали что-то о себе и о формах искусства», – сказал Бристоу.

              Бристоу заявил об уходе с поста посла Британии в России летом этого года. Сообщалось, что его место займет 52-летняя дипломат Дебора Броннерт.

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