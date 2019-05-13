Назван новый посол Великобритании в России

Послом Великобритании в России в 2020 году станет дипломат Дебора Броннерт, она сменит на этом посту Лори Бристоу, сообщили в британском МИД.

«Дебора Броннерт назначена послом Ее Величества в Российской Федерации», – передает «Интерфакс» сообщение МИД Британии.

Этот пост 52-летняя дипломат займет в 2020 году, сменив Лори Бристоу.

Броннет уже работала в Москве – с 2002 по 2005 году была в посольстве советником по экономическим и торговым вопросам. С 2011 по 2014 годы работала послом Великобритании в Зимбабве.

Лори Бристоу был назначен на пост посла Британии в Москве в 2016 году.