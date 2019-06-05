Британский посол в Москве заявил об уходе с должности

Посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил, что в этом году завершит работу на своем посту.

«К сожалению, в этом году я завершаю работу на посту посла Великобритании в Москве», – сказал Бристоу во время приема по случаю официального дня рождения британской королевы.

В то же время он добавил, что «сейчас еще рано подводить итоги», передает РИА «Новости».

Ранее британский МИД сообщил, кто станет послом Великобритании в России в 2020 году.