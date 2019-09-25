Лебедев переназначен на должность главы Верховного суда

Взгляд
25 сентября, среда  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
Разделы

Москва и Минск оставили Украину без дизеля

Украина столкнулась с дефицитом дизельного топливаФото: Стрингер/РИА «Новости»
Украина оказалась в ловушке из-за дефицита дизельного топлива. Причем загнала туда она себя самостоятельно. Главной причиной стали введенные Киевом пошлины на поставки дизеля по трубопроводу. Не удалась и замена российского топлива белорусским. А свою нефтепереработку Украина уже давно уничтожила. Вернуть российского поставщика Киев теперь тоже вряд ли сможет. Подробности...
Перейти а раздел…

США вывели визовую войну с Россией на уровень ООН

Вход в офис ООН в Нью-Йорке закрыт для тех, кому закрыт въезд в США, посчитали в ВашингтонеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Американские власти спровоцировали новый международный скандал и проявили себя плохими хозяевами. Российская делегация не получила вовремя визы для поездки в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. В Кремле пообещали крайне жесткую реакцию, а МИД уже вручил американскому зампосла ноту протеста. Чем можно объяснить враждебный жест американской дипломатии и как следует отвечать на обострение визовой войны? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Россия сообщает НАТО о полетах своих истребителей

Эстония уверяет, что Су-34 вошел в ее воздушное пространствоФото: mil.ru
Эстония снова заявила, что российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство. Минобороны ответило: Су-34 выполнял плановый перелет, маршрут был согласован, а пилот поддерживал связь с представителем страны НАТО – эстонским авиадиспетчером. Оказалось, что Россия зачастую действительно оповещает другие страны о полетах военных самолетов вдоль их границ. Но делает это далеко не всегда. Подробности...
Перейти а раздел…

Начало импичмента Трампа похоронит его врагов

На трибуне ООН Трамп казался подавленным, но начало процедуры импичмента его подбодритФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Конгресс США официально запустил процедуру импичмента Дональда Трампа, обвиняя его в шантаже президента Украины. По мнению самого Трампа, это очередная «охота на ведьм», а в Америке все хорошо как никогда, так что эта процедура только сыграет ему на руку. Скорее всего, он прав: демократы попали в ловушку, что грозит им разгромом на выборах, а лично Зеленскому − крушением многих надежд. Подробности...
Перейти а раздел…

Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
Перейти а раздел…

В СССР была своя Грета Тунберг

Дмитрий Бавырин, журналист
Это не история о карьеристке. Нет, это история об искренней, убежденной и упорной девушке. Хрущев писал о «лучшей комсомолке Советского Союза»: «человек с психическим дефектом, хотя и честный». Подробности...

Новая стратегия Украины – есть и развлекаться

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Список потенциальных инвестиционных проектов, которые президент Зеленский недавно презентовал и которые должны поднять экономику Украины с колен, вызвал скорее недоумение, чем энтузиазм. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Война против терроризма должна начинаться в интернете

Максим Алексеев, Эксперт Института развития Интернета
ИГИЛ фактически разгромлен. Но победа в реальности совсем не означает победы в онлайне. С терроризмом в Сети государства также обязаны активно бороться, но пока не понимают как. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кто такая Грета Тунберг и почему ее слушают политики

    Обсуждение: 4 комментария

    Чем опасна Грета Тунберг?

    Как связаны война в Донбассе и глобальное потепление

      Перейти а раздел…

      В США испытали первый в мире палубный беспилотник-заправщик

      Корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray («Стингрэй»), который будет базироваться на авианосцах. Один беспилотник способен доставлять примерно 8 тонн горючего для дозаправки в воздухе от четырех до шести истребителей на расстояние до 930 км
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
      Подробности...

      Визит Владимира Путина в Дагестан

      Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Счастливая мама»: Клуб, где мамам будет хорошо

        «MoonBike»: Велосипеды, в которые можно влюбиться

        «SantaGreen»: Выращивание микрозелени с пользой для общества

          Перейти а раздел…
          В России могут отменить ряд профессиональных праздников. А вы отмечаете день в честь вашей профессии?
          • Да

          • Нет

          • У меня нет профессии

          Израиль для России – это:
          • Скорее, союзник

          • Скорее, противник

          • Тактический партнер

          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Кремле начались переговоры Путина и Мадуро
              Путин предложил ряду стран ввести мораторий на развертывание ракетТрампа попытались изолировать от ЗеленскогоГрузия решила добиться от России выплаты компенсаций в 10 млн евро«Нафтогаз» заявил о готовности Украины к зиме
              В Китае построили самый длинный в мире морской мостТбилиси заявил о тупике в переговорах с Москвой в «пражском формате»Разработан новый вариант крылатой ракеты «Оникс»Стало известно о попытке Зеленского извиниться перед Кадыровым
              На переговорах в Нью-Йорке по крушению MH17 обсудили «грустный рубеж»Польша раскритиковала Словакию за сближение с РоссиейВ России запустили производство американской винтовкиУкраина пригрозила отнимать земли у россиян

              Главная тема


              Начало импичмента Трампа похоронит его врагов

              Гудбай, Америка


              В России предложили запретить грин-карты США

              север против юга


              России предсказали аномальную зиму

              «краткий контакт»


              Лавров на приеме у Трампа встретился с Зеленским

              Видео

              детский протест


              Больную шведскую девочку сделали пешкой в чужой игре

              дефицит топлива


              Москва и Минск оставили Украину без дизеля

              небо над Балтикой


              Зачем Россия сообщает НАТО о полетах своих истребителей

              отказ от C-400


              США предложили Турции продать дружбу с Россией

              викторина


              Грибы России – ядовитый или нет?

              Языковая необходимость


              Антон Крылов: Зачем родители хотят сломать ноги детям

              Разброд и хаос


              Геворг Мирзаян: Политический бардак ведет Израиль к третьим выборам за год

              Электронная жизнь


              Герман Садулаев: Тиндерная демократия уже настает

              на ваш взгляд


              Отмечаете ли вы свой профессиональный праздник?

              Лебедев переназначен на должность главы Верховного суда

              25 сентября 2019, 11:59

              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати

              Совет Федерации на пленарном заседании назначил на новый срок председателем Верховного суда (ВС) России 76-летнего Вячеслава Лебедева, который возглавляет его уже на протяжении 30 лет.

              Представление о назначении Лебедева на должность председателя ВС в Совфед внес президент России Владимир Путин, после того как Высшая квалификационная коллегия судей РФ 17 сентября рекомендовала переназначить Лебедева, передает ТАСС.

              Положительная рекомендация коллегии судей является необходимым условием для назначения кандидата на должность.

              Лебедев на заседании Совета Федерации в среду рассказал, что шанс на оправдание в российском суде не превышает 1 %. При этом он добавил, что суды прекращают 22% уголовных дел, поступивших на рассмотрение. Кроме того, отметил глава ВС России, судьи могут признать человека виновным, но освободить от наказания.

              «Таким образом, не состоялось обвинительного приговора, а справедливость наступила быстрее, до вынесения приговора», – передает РИА «Новости» слова Лебедева.

              По его словам, в России за 20 лет вдвое меньше стало осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

              «Число заключенных сократилась вдвое: в 1999 году заключенных было более 1 миллиона, а по состоянию на 1 сентября 2019 года в колониях содержалось 537 тысяч человек», – сказал Лебедев.

              По его словам, сократилась судимость среди несовершеннолетних – в колониях на 1 сентября находилось 1277 таких заключенных.

              Напомним, в июне Лебедев рассказал, что Верховный суд объявил конкурс, целью которого является поиск «сдержанных и улыбчивых» судей в новые кассационные и апелляционные суды в России.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............