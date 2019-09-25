Лебедев переназначен на должность главы Верховного суда

Совет Федерации на пленарном заседании назначил на новый срок председателем Верховного суда (ВС) России 76-летнего Вячеслава Лебедева, который возглавляет его уже на протяжении 30 лет.

Представление о назначении Лебедева на должность председателя ВС в Совфед внес президент России Владимир Путин, после того как Высшая квалификационная коллегия судей РФ 17 сентября рекомендовала переназначить Лебедева, передает ТАСС.

Положительная рекомендация коллегии судей является необходимым условием для назначения кандидата на должность.

Лебедев на заседании Совета Федерации в среду рассказал, что шанс на оправдание в российском суде не превышает 1 %. При этом он добавил, что суды прекращают 22% уголовных дел, поступивших на рассмотрение. Кроме того, отметил глава ВС России, судьи могут признать человека виновным, но освободить от наказания.



«Таким образом, не состоялось обвинительного приговора, а справедливость наступила быстрее, до вынесения приговора», – передает РИА «Новости» слова Лебедева.

По его словам, в России за 20 лет вдвое меньше стало осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

«Число заключенных сократилась вдвое: в 1999 году заключенных было более 1 миллиона, а по состоянию на 1 сентября 2019 года в колониях содержалось 537 тысяч человек», – сказал Лебедев.



По его словам, сократилась судимость среди несовершеннолетних – в колониях на 1 сентября находилось 1277 таких заключенных.

Напомним, в июне Лебедев рассказал, что Верховный суд объявил конкурс, целью которого является поиск «сдержанных и улыбчивых» судей в новые кассационные и апелляционные суды в России.