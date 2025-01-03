Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Сотрудника ФСИН обвинили во взятке и взломе данных
Работника Федеральной службы исполнения наказаний Василия Сычева обвинили в получении крупной взятки и неправомерном доступе к компьютерной информации с использованием служебного положения.
Сычеву вменили получение взятки в особо крупном размере и неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения, сообщил источник ТАСС.
В деле могут появиться и другие фигуранты, сам Сычев уже арестован. До ареста он работал в ФКУ Главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений ФСИН.
Информацию об аресте Сычева подтвердил Замоскворецкий суд Москвы.
Осенью начальник управления цифровой трансформации ФСИН России Алексей Тимченко был задержан по делу о взятке в особо крупном размере.