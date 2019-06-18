Председатель ВС начал поиск улыбчивых судей

Верховный суд объявил конкурс, целью которого является поиск «сдержанных и улыбчивых» судей в новые кассационные и апелляционные суды в России, заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

По его словам, новые кассационные и апелляционные суды в России начнут работу в срок – с 1 октября этого года, передает РИА «Новости».

«Я думаю, мы все решим, и в установленный законом срок начнут работать эти суды. Трудности будут, безусловно. Мы еще выпустим несколько постановлений, которые дадут направление, нашу позицию относительно того, в каком порядке, какие жалобы, с какого времени и какого срока, они будут рассматриваться в суде», – добавил Лебедев.

Также он отметил, что успешно продвигается работа с подготовкой новый зданий суда, в частности этот вопрос уже решен в Сочи.

Однако Лебедев отметил, что все еще не решен кадровый вопрос. В настоящее время объявлены конкурсы на поиск квалифицированных сотрудников.

«У Верховного суда одно желание – чтобы судьи были сформированы из высокопрофессиональных юристов, чтобы это были люди, безупречные в своем поведении, сдержанные, улыбчивые», – отметил председатель ВС.

По его словам, высшая коллегия судей отклоняет достаточно большое количество кандидатов на эти должности, однако в целом «процедура идет позитивно».

Напомним, Госдума в июле 2018 года приняла законопроект о создании в России отдельных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции. Новые суды будут сформированы в специально учрежденных округах, не совпадающих с административно-территориальным делением.

В интервью газете ВЗГЛЯД директор института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева заявила, что создание окружных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции повысит их независимость.