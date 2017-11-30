Эксперт назвала условие укрепления независимости российских судов от местных властей

Это едва ли не главный принцип, который обеспечивает независимость от местной власти, сказала газете ВЗГЛЯД директор института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева. Создать окружные апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции ранее призвал Владимир Путин - в речи по случаю 95-летия Верховного суда.

Директор института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, академик РАН Талия Хабриева уверена, что создание окружных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции повысит их независимость, региональные власти теперь будут меньше давить на местных судей.

«Создание новых инстанций будет внетерриториальным, то есть оно не связано с границами субъектов РФ. Это едва ли не главный принцип, который обеспечивает независимость от местной власти. К этому шли. И то, что эта инициатива продвигается в законодательном плане – это заслуга Верховного суда», – отметила Хабриева.

Она добавила, что новые дисциплинарные меры в отношении судей, допустивших ошибки, разделят серьезный проступок и незначительный промах служителей Фемиды, потому что «все мы люди и законом допускаются определенные границы». «Надо понимать, что речь идет о разных категориях дел: гражданских, уголовных, административных, разрешении экономических споров», – сказала Хабриева.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин выступил на торжественном собрании по случаю 95-летия ВС. Он отметил: кроме планов создания самостоятельных окружных апелляционных и кассационных судов также готовятся законодательные поправки, «направленные на еще большую разгрузку судов от рутинной работы». По его словам, председатели судов будут в большей степени заниматься именно судебной работой, тогда как хозяйственные и организационные полномочия перейдут к администраторам судов. Такие меры будут способствовать повышению качества работы судов, а также помогут рассматривать дела более оперативно.

Президент заявил и о необходимости применения новых информационных технологий в работе судов. Так, например, будет введено автоматизированное распределение дел между судьями и обязательная аудиозапись судебных заседаний. По мнению экспертов, обозначенные законодательные инициативы призваны эффективно обеспечить гарантии, права, свобода и интересы граждан и независимость самих судов.

Президент особо подчеркнул, что все нововведения в судебной системе должны приниматься без спешки и быть тщательно взвешены, чтобы потом их не пришлось отменять.