Путин предложил наказание за судебную ошибку

Президент Владимир Путин выступил с предложением ввести для судей новую меру дисциплинарной ответственности – понижение в квалификационном классе.

«Предлагается ввести новую меру дисциплинарной ответственности судей – понижение квалификационного класса, разумеется, (нужно) определить критерии, четко отделяющие судебную ошибку от дисциплинарного проступка», – заявил глава государства на торжественном собрании в честь 95-летия Верховного суда России.

Кроме того, президент призвал освободить председателей судов от хозяйственных и организационных функций, передает ТАСС.

«Совершенно очевидно, что нужно освобождать судей и председателей от несвойственных им хозяйственных и организационных полномочий, и это можно было бы передать, как предлагается Верховным судом, администратору суда», – заявил он.

В конце прошлого года Путин подписал указ о повышении должностных окладов судей на 4% с 1 января.