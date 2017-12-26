Путин повысил оклад судьям

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении должностных окладов судей на 4% с 1 января.

В указе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что повышается оклад судей Конституционного, Верховного, федеральных общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов Федерации.

Ранее во вторник глава кабмина Дмитрий Медведев утвердил постановление о повышении денежного довольствия военнослужащих с 2018 года на 4%.