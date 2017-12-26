Российским военным повысили довольствие

Глава кабмина Дмитрий Медведев утвердил постановление о повышении денежного довольствия военнослужащих с 2018 года.

В опубликованном на официальном портале правовой информации документе отмечается, что с 1 января 2018 году «размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву» повышаются в 1,04 раза.

Кроме этого из документа следует, что оклады повышаются сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти.

Напомним, 22 декабря на коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что российские власти предусмотрели ежегодную индексацию довольствия военнослужащих.