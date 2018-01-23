Путин призвал к масштабным переменам в российской судебной системе

На торжественном собрании, посвященном 95-летию Верховного суда, президент Владимир Путин анонсировал изменения в законах о судебной системе. В частности, он призвал создать самостоятельные апелляционные и кассационные суды, а также автоматизированное распределение дел между отдельными судьями.

Во вторник президент Владимир Путин выступил на торжественном собрании, посвященном 95-летию Верховного суда. В своей речи президент рассказал о готовящихся законодательных поправках по усовершенствованию судебной системы.

«Это создание самостоятельных окружных апелляционных и кассационных судов, что повысит их независимость. Готовятся законодательные поправки, направленные на еще большую разгрузку судов от рутинной работы», – сказал президент.

Путин подчеркнул, что председатели судов будут в большей степени заниматься именно судебной работой, тогда как хозяйственные и организационные полномочия перейдут к администраторам судов. Такие меры будут способствовать повышению качества работы судов, а также помогут рассматривать дела более оперативно.

К провинившимся судьям предлагается применять новую дисциплинарную меру – понижение квалификационного класса – чтобы разделить серьезный проступок и незначительный промах судьи. При этом все нововведения в судебной системе должны приниматься без спешки и быть тщательно взвешены, чтобы потом их не пришлось отменять.

Президент считает, что в судебной системе, как и во всех сферах жизни страны, необходимо применять новые информационные технологии. В частности, будет введено автоматизированное распределение дел между судьями и обязательная аудиозапись судебных заседаний.

Президент попросил Верховный суд активно взаимодействовать с парламентариями, «чтобы обозначенные законодательные инициативы были приняты в максимально короткие сроки».

Президент приветствовал введение судами системы электронной подачи исковых заявлений, которая также помогает избавляться от ненужной волокиты, затянутости и делает процесс обращения в суд более доступным.

«Трудно переоценить роль Верховного суда в формировании единообразной практики и приближении ключевых судебных реформ. Проблем еще достаточно, но базовые принципы заложены, они укрепляются. Сегодня рассматриваются миллионы дел и за каждым из них стоят человеческие судьбы. И здесь большое значение имеет правотворческая деятельность Верховного суда РФ, который придает многим нормам четкость и ясность», - отметил Путин.

Путин отметил особую роль Верховного суда в обеспечении единообразной судебной практики, его активное участие в систематизации законодательства. Благодаря этому реализуются конституционные принципы верховенства права и равенства граждан перед законом. Этому ранее способствовала и проведенная по инициативе Путина судебная реформа, объединившая Верховный и Высший Арбитражный суды. Успешным оказалось и введение апелляционного производства по гражданским и уголовным судам в 2012-2013 годах. А возможность с 2016 года подавать иски и документы в электронном виде повысила доступность и сократила сроки рассмотрения дел.

Президент напомнил, что еще несколько лет назад в стране два высших суда формировали разную практику по одним и тем же делам. «Объединение Верховного суда и Высшего арбитражного суда помогло добиться единообразия, устранить противоречия. Все мы помним, как по одним делам принимались совершенно разные решения в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. Это, слава Богу, устранено», – сказал Путин.

Как отмечают наблюдатели, судебная система продолжает меняться в соответствии с требованиями времени и реагирует на новые вызовы, постоянно совершенствуясь. Укрепляется независимость судов, но при этом они становятся все более доступными и открытыми для самих граждан. Важным результатом работы всей судебной системы стало очевидное повышение правовой грамотности населения и рост доверия к судам, о чем свидетельствует рост количества рассматриваемых судами обращений – все чаще граждане России предпочитают такой способ решения конфликтов. Так и должно происходить в цивилизованном государстве. Вместе с тем, при активном участии Верховного суда развивается и система досудебного урегулирования споров.

Президент высоко оценил работу Верховного суда по повышению качества своей работы и стремление высшей инстанции обеспечить защиту прав граждан. «Я сейчас скажу вещь, которую все знают: венцом любого правового процесса является суд. Это означает, что судьи всегда, вся их профессиональная жизнь связана с конфликтом. Это накладывает серьезный отпечаток. С одной стороны – важность принятия решений, с другой стороны – постоянные конфликты. Наступил Новый год. Хочу пожелать вам всем простого человеческого счастья, успехов и благополучия», – сказал глава государства.

Как известно, Путин всегда подчеркивает независимость судебной системы как одну из основ демократического государства. Именно поэтому, например, президент избегает комментариев даже по громким делам до тех пор, пока суд не примет решение о степени виновности или невиновности их участников.

История высшего в стране судебного органа по гражданским, уголовным, административным делам и экономическим спорам отсчитывается с 1923 года, когда был учрежден Верховный Суд РСФСР. В 2014 году Верховный суд был объединен с Высшим арбитражным судом.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев считает, что Верховный суд России проводит системную работу по выработке единой судебной практики и внедрению современных технологий в судопроизводство.

«Без стабильной и эффективной судебной системы невозможно обеспечить правопорядок в государстве. Независимое правосудие служит также одним из необходимых условий для развития экономики. Верховный суд России достаточно успешно справляется со своей миссией. Его правовые позиции, выраженные, как в конкретных судебных актах, так и в обзорах судебной практики, и постановлениях пленума Верховного суда, служат ориентиром для нижестоящих судов», - считает он.

«Постоянный рост числа гражданских дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции, говорит о высоком доверии к судебной системе со стороны граждан. В год рассматривается около 12 миллионов гражданских дел. Люди привыкают использовать правовые механизмы для решения споров и конфликтов, и это результат деятельности Верховного суда страны», - отметил Груздев.

«После объединения Верховного и Высшего арбитражного судов, Верховный суд России стал высшей судебной инстанцией и для арбитражных судов. Верховному суду удалось сохранить все лучшее, что было в арбитражной системе», - сказал он газете ВЗГЛЯД.

«Одно из преимуществ российского правосудия – разумные сроки. В некоторых странах, которые эксперты часто называют «странами с развитыми правопорядками» судебные тяжбы могут тянуться годами и десятилетиями», - напомнил Груздев.

«В нашей стране Верховный суд в свое время провел серьезную работу по борьбе с волокитой и долгими сроками рассмотрения. При этом контроль за сроками не привел к снижению качества правосудия, борьба велась именно с необоснованными затяжками. В целом, судебная система обеспечивает сегодня защиту прав граждан и законных интересов участников экономического оборота, и служит надежным механизмом для правового разрешения споров», - подытожил эксперт.