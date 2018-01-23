Путин призвал к масштабным переменам в российской судебной системе

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23 января, вторник  |  Последнее обновление — 22:08  |  vz.ru
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Нападками на Россию и Китай США подрывают ВТО изнутри

Обвинения США в нарушении Россией и Китаем норм ВТО надуманныФото: Alex Milan Tracy/Zuma/Global Look Press
США снова обвиняют Россию и Китай в нарушении правил Всемирной торговой организации – якобы Москва и Пекин мешают свободе торговли. Парадокс в том, что Вашингтон, получивший в свое время в результате создания ВТО огромные прибыли, теперь искусственно создает кризис в этой организации. Зачем это ему нужно и при чем здесь Россия? Подробности...
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Борьбу русских Латвии усилят «тяжелой артиллерией»

Нила Ушакова русские Латвии называют «коллаборационистом», Татьяну Жданок – «новой надеждой»Фото: Артем Геодакян/ТАСС, кадр из видео
Мэра Риги, лидера партии «Согласие» Нила Ушакова часто упрекают в сговоре с властью, жертвой которого стали русские интересы. Это послужило одной из причин возвращения в политику влиятельного евродепутата Татьяны Жданок. Она обещает дать Ушакову бой и защитить интересы русских школ, подчеркивая: выборы этого года – решающие, ведь русским Латвии грозит насильственная ассимиляция. Подробности...
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Узаконить сожительство в России мешают европейские гей-браки

Сожительство превращается в аналог полноценного брака через два года при наличии детей и через пять лет, если детей у пары нетФото: Bill Ling/moodboard/Global Look Press
Российские законодатели обсуждают возможную реформу юридического понятия брака – предложено считать законными не только зарегистрированные, но и фактически сложившиеся отношения. Как именно предполагается уравнять в правах законных супругов и сожителей (в полицейской терминологии), в чем вообще смысл подобных нововведений и насколько велик шанс, что они станут реальностью? Подробности...
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Американцы стыдятся своего голода

О кризисе с нехваткой продовольствия в США говорят с 2009 годаФото: Christopher Aluka Berry/Reuters
О том, что средний класс США стремительно нищает, теперь говорят открыто. Но то, что многие модные диеты, включая веганство, связаны с банальной нехваткой денег на продукты, признавать пока стесняются. В 2016 году к «новым голодным» относили 41,2 млн американцев. Неужели «страшилки», некогда изобретаемые советской пропагандой, стали реальностью? Подробности...
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Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
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Все извращено – от гимна до исторических персонажей

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
А почему бы не снять черную комедию о любовных похождениях Кеннеди? Представляю Джима Керри в роли Джона, который сбегает с заседания Генассамблеи ОНН, чтобы в туалете отодрать девку. Подробности...
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Союзники по блоку НАТО воюют между собой

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Условия, выдвинутые Россией, курдов не устроили. Что ж, это их выбор. Мы рассказали курдам о готовящейся против них операции, предложили свою помощь, объяснили, чего хотим взамен. Ну и где тут предательство? Подробности...
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Американцы попытаются подкупить жителей Донбасса

Сергей Худиев, публицист, богослов
То, что США признали существование в Донбассе населения, у которого могут быть свои интересы, – огромный прогресс. Правда, Раду никак нельзя упрекнуть в том, что она ложно обещает великодушие – она честно обещает репрессии. Подробности...
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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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      На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нет
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      Путин окунулся в прорубь

      Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Он окунулся в освященную воду на Селигере у мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь. Всего же о желании поучаствовать в обряде в этом году заявил каждый седьмой россиянин
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        Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?
        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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          Путин призвал к масштабным переменам в российской судебной системе

          23 января 2018, 19:44

          Текст: Евгений Романов

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          На торжественном собрании, посвященном 95-летию Верховного суда, президент Владимир Путин анонсировал изменения в законах о судебной системе. В частности, он призвал создать самостоятельные апелляционные и кассационные суды, а также автоматизированное распределение дел между отдельными судьями.

          Во вторник президент Владимир Путин выступил на торжественном собрании, посвященном 95-летию Верховного суда. В своей речи президент рассказал о готовящихся законодательных поправках по усовершенствованию судебной системы.

          «Это создание самостоятельных окружных апелляционных и кассационных судов, что повысит их независимость. Готовятся законодательные поправки, направленные на еще большую разгрузку судов от рутинной работы», – сказал президент.

          Путин подчеркнул, что председатели судов будут в большей степени заниматься именно судебной работой, тогда как хозяйственные и организационные полномочия перейдут к администраторам судов. Такие меры будут способствовать повышению качества работы судов, а также помогут рассматривать дела более оперативно.

          К провинившимся судьям предлагается применять новую дисциплинарную меру – понижение квалификационного класса – чтобы разделить серьезный проступок и незначительный промах судьи. При этом все нововведения в судебной системе должны приниматься без спешки и быть тщательно взвешены, чтобы потом их не пришлось отменять.

          Президент считает, что в судебной системе, как и во всех сферах жизни страны, необходимо применять новые информационные технологии. В частности, будет введено автоматизированное распределение дел между судьями и обязательная аудиозапись судебных заседаний.

          Президент попросил Верховный суд активно взаимодействовать с парламентариями, «чтобы обозначенные законодательные инициативы были приняты в максимально короткие сроки».  

          Президент приветствовал введение судами системы электронной подачи исковых заявлений, которая также помогает избавляться от ненужной волокиты, затянутости и делает процесс обращения в суд более доступным.

          «Трудно переоценить роль Верховного суда в формировании единообразной практики и приближении ключевых судебных реформ. Проблем еще достаточно, но базовые принципы заложены, они укрепляются. Сегодня рассматриваются миллионы дел и за каждым из них стоят человеческие судьбы. И здесь большое значение имеет правотворческая деятельность Верховного суда РФ, который придает многим нормам четкость и ясность», - отметил Путин.

          Путин отметил особую роль Верховного суда в обеспечении единообразной судебной практики, его активное участие в систематизации законодательства. Благодаря этому реализуются конституционные принципы верховенства права и равенства граждан перед законом. Этому ранее способствовала и проведенная по инициативе Путина судебная реформа, объединившая Верховный и Высший Арбитражный суды. Успешным оказалось и введение апелляционного производства по гражданским и уголовным судам в 2012-2013 годах. А возможность с 2016 года подавать иски и документы в электронном виде повысила доступность и сократила сроки рассмотрения дел.

          Президент напомнил, что еще несколько лет назад в стране два высших суда формировали разную практику по одним и тем же делам. «Объединение Верховного суда и Высшего арбитражного суда помогло добиться единообразия, устранить противоречия. Все мы помним, как по одним делам принимались совершенно разные решения в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. Это, слава Богу, устранено», – сказал Путин.

          Как отмечают наблюдатели, судебная система продолжает меняться в соответствии с требованиями времени и реагирует на новые вызовы, постоянно совершенствуясь. Укрепляется независимость судов, но при этом они становятся все более доступными и открытыми для самих граждан. Важным результатом работы всей судебной системы стало очевидное повышение правовой грамотности населения и рост доверия к судам, о чем свидетельствует рост количества рассматриваемых судами обращений – все чаще граждане России предпочитают такой способ решения конфликтов. Так и должно происходить в цивилизованном государстве. Вместе с тем, при активном участии Верховного суда развивается и система досудебного урегулирования споров.

          Президент высоко оценил работу Верховного суда по повышению качества своей работы и стремление высшей инстанции обеспечить защиту прав граждан. «Я сейчас скажу вещь, которую все знают: венцом любого правового процесса является суд. Это означает, что судьи всегда, вся их профессиональная жизнь связана с конфликтом. Это накладывает серьезный отпечаток. С одной стороны – важность принятия решений, с другой стороны – постоянные конфликты. Наступил Новый год. Хочу пожелать вам всем простого человеческого счастья, успехов и благополучия», – сказал глава государства.

          Как известно, Путин всегда подчеркивает независимость судебной системы как одну из основ демократического государства. Именно поэтому, например, президент избегает комментариев даже по громким делам до тех пор, пока суд не примет решение о степени виновности или невиновности их участников.

          История высшего в стране судебного органа по гражданским, уголовным, административным делам и экономическим спорам отсчитывается с 1923 года, когда был учрежден Верховный Суд РСФСР. В 2014 году Верховный суд был объединен с Высшим арбитражным судом.

          Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев считает, что Верховный суд России проводит системную работу по выработке единой судебной практики и внедрению современных технологий в судопроизводство.

          «Без стабильной и эффективной судебной системы невозможно обеспечить правопорядок в государстве. Независимое правосудие служит также одним из необходимых условий для развития экономики. Верховный суд России достаточно успешно справляется со своей миссией. Его правовые позиции, выраженные, как в конкретных судебных актах, так и в обзорах судебной практики, и постановлениях пленума Верховного суда, служат ориентиром для нижестоящих судов», - считает он.

          «Постоянный рост числа гражданских дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции, говорит о высоком доверии к судебной системе со стороны граждан. В год рассматривается около 12 миллионов гражданских дел. Люди привыкают использовать правовые механизмы для решения споров и конфликтов, и это результат деятельности Верховного суда страны», - отметил Груздев.

          «После объединения Верховного и Высшего арбитражного судов, Верховный суд России стал высшей судебной инстанцией и для арбитражных судов. Верховному суду удалось сохранить все лучшее, что было в арбитражной системе», - сказал он газете ВЗГЛЯД.

          «Одно из преимуществ российского правосудия – разумные сроки. В некоторых странах, которые эксперты часто называют «странами с развитыми правопорядками» судебные тяжбы могут тянуться годами и десятилетиями», - напомнил Груздев.

          «В нашей стране Верховный суд в свое время провел серьезную работу по борьбе с волокитой и долгими сроками рассмотрения. При этом контроль за сроками не привел к снижению качества правосудия, борьба велась именно с необоснованными затяжками. В целом, судебная система обеспечивает сегодня защиту прав граждан и законных интересов участников экономического оборота, и служит надежным механизмом для правового разрешения споров», - подытожил эксперт.



           
           
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