Аналитик предупредил о сложностях Украины после прекращения транзита газа в ЕС

Tекст: Ольга Иванова

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала «The Duran» высказал мнение, что Украина окажется в затруднительном положении из-за прекращения транзита газа в Европу. Как передает РИА «Новости», Меркурис подчеркнул, что до этого ЕС закупал российский газ для Украины, которая могла откачивать из трубопровода нужный ей объем, оплаченный Евросоюзом. В связи с прекращением поставок по трубопроводам из России Украина лишается такой возможности.

Меркурис также выразил сомнения в способности ЕС поставлять Украине сжиженный природный газ (СПГ) из-за его высокой стоимости и неподходящей инфраструктуры на Украине. В среду Газпром объявил о прекращении подачи газа через Украину, сославшись на отказ Киева продлевать транзитное соглашение. В 2022 году было поставлено по этому маршруту около 15 млрд кубометров газа, что составило 4,5% от потребления в ЕС.

Газпром заявил, что не имеет технической и юридической возможности продолжать транзит через Украину с 1 января 2025 года. Единственным источником российского газа для Европы остается «Балканский поток», который обеспечивает поставки в несколько стран.

Министерство энергетики Украины сообщило, что с 07.00 1 января была остановлена транспортировка российского природного газа через территорию страны.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности уменьшения помощи украинцам на территории страны в ответ на прекращение транзита газа через Украину.

Между тем, цены на газ в Европе достигли максимума с октября 2023 года.

Газета ВЗГЛЯД писала, как отсутствие российского газа изменит Европу.