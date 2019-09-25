Сбежавшего из больницы после прыжка в Москву-реку мужчину поймали

Мужчина спрыгнул в Москву-реку, попал в сливную техническую канализацию, после этого был доставлен в больницу, откуда сбежал без одежды, сообщили в столичном главке полиции.

В полицию сообщили о том, что из больницы после осмотра сбежал мужчина с травмами, в крови и без одежды. Вскоре полицейским удалось обнаружить беглеца, передает РИА «Новости».

Выяснилось, что ранее мужчина спрыгнул на Москворецкой набережной в реку, попал в сливную канализацию, оттуда его достали и передали врачам сотрудники МЧС.

Пострадавшего второй раз доставили в больницу, сейчас решается вопрос о его госпитализации.

Напомним, в апреле сбежавшая пациентка уфимской психбольницы едва не улетела в Москву без билета.