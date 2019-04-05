Сбежавшая пациентка уфимской психбольницы едва не улетела в Москву без билета

В Уфе женщина едва не улетела в Москву, не имея билета и паспорта, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел 3 апреля в международном аэропорте Уфа, передает РИА «Новости».

«В самолете была замечена женщина, которая не могла найти свое кресло… Выяснилось, что у нее нет ни билета, ни паспорта, кроме того, она не помнила свое имя. Транспортная прокуратура начала проверку», – рассказали в прокуратуре.

По информации источника в силовых органах Башкирии, женщина является пациенткой психиатрической клиники Уфы, откуда она и сбежала.

Правоохранителями были изучены записи с камер видеонаблюдения, согласно которым перед посадкой женщина и ее багаж были тщательно досмотрены службой безопасности. В аэропорту и авиакомпании «ЮТэйр» также начались служебные проверки.

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