Осужденный за разбой сбежал из психбольницы в Новосибирске

В Новосибирске из психиатрической больницы сбежал мужчина, осужденный за разбой, его розыском занимается вся полиция региона, сообщил представитель главка МВД.

«Разыскивается Волов Денис Владимирович 14.05.1983 года рождения, который днем 10 февраля самовольно покинул территорию психиатрической больницы №6 по улице Тульская. Был одет в серую робу, зеленую пижаму и черные ботинки. Особая примета – тело покрыто татуировками», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

По тем же данным, мужчине на вид 35 лет, его рост 179 сантиметров.

В полиции добавили, что Волов был отправлен в лечебницу из СИЗО 25 декабря по решению суда о принудительном лечении. По одной из версий, он мог сбежать через забор учреждения, охраной которой занимается частное предприятие.

«Организованы масштабные розыскные мероприятия, ориентирован весь личный состав региональной полиции. По факту побега проводится проверка», – сказали в ведомстве.

Тех, кто обладает информацией о местонахождении Волова, просят обращаться в полицию.

В 2015 году во Владивостоке осужденный за убийство мужчина сбежал из психиатрической больницы.