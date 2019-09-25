Названы лекарства, которые нельзя вывозить за границу

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25 сентября, среда  |  Последнее обновление — 10:47  |  vz.ru
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Москва и Минск оставили Украину без дизеля

Украина столкнулась с дефицитом дизельного топливаФото: Стрингер/РИА «Новости»
Украина оказалась в ловушке из-за дефицита дизельного топлива. Причем загнала туда она себя самостоятельно. Главной причиной стали введенные Киевом пошлины на поставки дизеля по трубопроводу. Не удалась и замена российского топлива белорусским. А свою нефтепереработку Украина уже давно уничтожила. Вернуть российского поставщика Киев теперь тоже вряд ли сможет. Подробности...
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США вывели визовую войну с Россией на уровень ООН

Вход в офис ООН в Нью-Йорке закрыт для тех, кому закрыт въезд в США, посчитали в ВашингтонеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Американские власти спровоцировали новый международный скандал и проявили себя плохими хозяевами. Российская делегация не получила вовремя визы для поездки в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. В Кремле пообещали крайне жесткую реакцию, а МИД уже вручил американскому зампосла ноту протеста. Чем можно объяснить враждебный жест американской дипломатии и как следует отвечать на обострение визовой войны? Подробности...
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Зачем Россия сообщает НАТО о полетах своих истребителей

Эстония уверяет, что Су-34 вошел в ее воздушное пространствоФото: mil.ru
Эстония снова заявила, что российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство. Минобороны ответило: Су-34 выполнял плановый перелет, маршрут был согласован, а пилот поддерживал связь с представителем страны НАТО – эстонским авиадиспетчером. Оказалось, что Россия зачастую действительно оповещает другие страны о полетах военных самолетов вдоль их границ. Но делает это далеко не всегда. Подробности...
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Начало импичмента Трампа похоронит его врагов

На трибуне ООН Трамп казался подавленным, но начало процедуры импичмента его подбодритФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Конгресс США официально запустил процедуру импичмента Дональда Трампа, обвиняя его в шантаже президента Украины. По мнению самого Трампа, это очередная «охота на ведьм», а в Америке всё хорошо, как никогда, так что эта процедура только сыграет ему на руку. Скорее всего, он прав: демократы попали в ловушку, что грозит им разгромом на выборах, а лично Зеленскому − крушением многих надежд. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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В СССР была своя Грета Тунберг

Дмитрий Бавырин, журналист
Это не история о карьеристке. Нет, это история об искренней, убежденной и упорной девушке. Хрущев писал о «лучшей комсомолке Советского Союза»: «человек с психическим дефектом, хотя и честный». Подробности...

Новая стратегия Украины – есть и развлекаться

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Список потенциальных инвестиционных проектов, которые президент Зеленский недавно презентовал и которые должны поднять экономику Украины с колен, вызвал скорее недоумение, чем энтузиазм. Подробности...

Война против терроризма должна начинаться в интернете

Максим Алексеев, Эксперт Института развития Интернета
ИГИЛ фактически разгромлен. Но победа в реальности совсем не означает победы в онлайне. С терроризмом в Сети государства также обязаны активно бороться, но пока не понимают как. Подробности...
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      В США испытали первый в мире палубный беспилотник-заправщик

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      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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      Визит Владимира Путина в Дагестан

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              Названы лекарства, которые нельзя вывозить за границу

                 25 сентября 2019, 09:33
              Фото: Тушин Антон/ТАСС
              Текст: Евгения Шестак

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              Председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев рассказал о популярных в России препаратах, которые нельзя брать за границу.

              В список лекарств, из-за которых можно оказаться в тюрьме, попали валидол, валокордин и корвалол, передает «Царьград».

              Специалист отметил, что многие российские лекарства в большинстве стран мира признаны наркотиками.

              По его словам, главная причина такой ситуации в том, что препараты ничего не лечат, ведь их показания к применению фиктивны. 

              Корвалол и вовсе, по словам врача, считается «тяжелым наркотиком», поэтому за него можно попасть в тюрьму. 

              Кроме того, в списке лекарств, которые не стоит брать с собой за границу, – противоэпилептический препарат фенобарбитал.

              Воробьев также отметил, что из международных данных следует: 90% известных лекарственных препаратов не обладают никакой эффективностью.  

              В свою очередь исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева указала, что большой ассортимент идентичных по составу лекарств говорит не об эффективности, а о конкуренции производителей.

              По ее словам, крупным компаниям важно сделать так, чтобы лекарства были наиболее дешевыми, и соответственно доступными.

              «К примеру, Москва и Московская область - здесь порядка 43% лекарственных препаратов в упаковках продается по цене до 50 рублей. И именно спрос на самые дешевые препараты есть, и с тем, что они неэффективны и не работают, я не соглашусь», – пояснила она. 

              Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производство обезболивающих на основе выращенного в России опийного мака может начаться в 2021 году.


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