Названы лекарства, которые нельзя вывозить за границу

Председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев рассказал о популярных в России препаратах, которые нельзя брать за границу.

В список лекарств, из-за которых можно оказаться в тюрьме, попали валидол, валокордин и корвалол, передает «Царьград».

Специалист отметил, что многие российские лекарства в большинстве стран мира признаны наркотиками.

По его словам, главная причина такой ситуации в том, что препараты ничего не лечат, ведь их показания к применению фиктивны.

Корвалол и вовсе, по словам врача, считается «тяжелым наркотиком», поэтому за него можно попасть в тюрьму.

Кроме того, в списке лекарств, которые не стоит брать с собой за границу, – противоэпилептический препарат фенобарбитал.

Воробьев также отметил, что из международных данных следует: 90% известных лекарственных препаратов не обладают никакой эффективностью.

В свою очередь исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева указала, что большой ассортимент идентичных по составу лекарств говорит не об эффективности, а о конкуренции производителей.

По ее словам, крупным компаниям важно сделать так, чтобы лекарства были наиболее дешевыми, и соответственно доступными.

«К примеру, Москва и Московская область - здесь порядка 43% лекарственных препаратов в упаковках продается по цене до 50 рублей. И именно спрос на самые дешевые препараты есть, и с тем, что они неэффективны и не работают, я не соглашусь», – пояснила она.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производство обезболивающих на основе выращенного в России опийного мака может начаться в 2021 году.