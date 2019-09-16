Мантуров анонсировал производство российских обезболивающих из опийного мака

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производство обезболивающих на основе выращенного в России опийного мака может начаться в 2021 году.

«Это вопрос национальной безопасности. Мы сейчас вместе с министерством внутренних дел согласовываем параметры и регион. Могу сказать, что это будет порядка 200 га территории. То есть территория небольшая, компактная. В ближайшее время мы определимся с субъектом, где это будет выращиваться. С точки зрения запуска производства – это 2021 год», – пояснил министр, передает РИА «Новости».

Он отметил, что выращиванием мака будет заниматься подведомственный Минпромторгу «Московский эндокринный завод» (МЭЗ).

По словам Мантурова, 98% субстанций, которые используют для создания обезболивающих, ввозятся в страну из-за границы.

Он также сообщил, что более 88% медицинских препаратов для районных больниц страны производят в Росии.

«Мы с Росздравнадзором провели комплексную оценку обеспечения потребностей системы здравоохранения. Результаты показали, что более 88% номенклатуры медизделий, которые используются ЦРБ, выпускаются отечественными производителями», – пояснил Мантуров сообщает ТАСС.

К концу 2024 года в России ожидается двукратный рост рынка медизделий, добавил министр.

«По медизделиям прогнозируем двукратный рост рынка к концу 2024 года за счет реализации нацпроекта [«Здравоохранение»]. Только в 2018 году [данный показатель] уже достиг 280 млрд рублей. С учетом мер поддержки <...> рассчитываем, что доля российских производителей за это период увеличится с 23 до 40%», – уточнил глава ведомства.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что от 2 до 3 тыс. детей в России, страдающих эпилепсией, нуждаются в препарате «Фризиум».