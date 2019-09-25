Генпрокуратура рассказала о случаях укрывательств преступлений при лесных пожарах

Генпрокуратура раскрыла факты укрывательства преступлений в лесной отрасли местными надзорными органами, заявил на совещании с участием генпрокурора Юрия Чайки в Красноярске его первый заместитель Александр Буксман.

Буксман сообщил, что были «вскрыты случаи укрывательства преступлений», передает ТАСС.

По его словам, «нередко дознаватели безосновательно связывают возникновение пожаров с грозами и даже делают это при наличии категорического заключения экспертов о возгорании ввиду источника огня».

Так, в Хабаровском крае органы дознания не провели проверки по 15 актам лесных пожаров, содержащих признаки ст. 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»).

Буксман отметил, что это упущение не только органов расследования, но и органов прокурорского надзора. Он напомнил, что частой причиной природных пожаров является человеческий фактор.

«Для исправления ситуации необходимо безотлагательно провести сверку материалов и прекратить практику формальной отмены постановления, добиваться возбуждения уголовных дел», – подчеркнул он.

Отмечается, что около половины всех незаконных рубок леса в России совершается в Иркутской области.

Например, год назад в регион выезжала комиссия Генпрокуратуры, которая всего за неделю работы возбудила 60 уголовных дел. Он подчеркнул, что прокурору области, байкальскому природоохранному прокурору совместно с подразделениями МВД, СК и ФСБ необходимо организовать работы по декриминализации отрасли.

Также Буксман заявил, что в Иркутской области значительная часть незаконной древесины легализуется и вывозится через железнодорожные тупики.

В связи с этим необходимо «взять под контроль законность деятельности таких объектов и пунктов приема древесины в них».

Между тем полпред президента в СФО Сергей Меняйло заявил на совещании, что ущерб от преступлений в лесной отрасли Сибирского федерального округа (СФО) составил более 10 млрд рублей. Наибольший ущерб – в 6 млрд рублей – был от незаконной вырубки леса.

Также среди правонарушений в лесной отрасли указываются налоговые преступления и невозврат валютной выручки.

Меняйло подчеркнул, что на долю СФО приходится 35% от лесных запасов России.

В свою очередь генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что предприятия, реализующие приоритетные инвестиционные проекты в лесной отрасли, часто предоставляют недостоверные сведения об объемах заготавливаемой древесины и нарушают заключенные соглашения.

По его словам, органы прокуратуры пресекали подобные нарушения, в частности, в Бурятии, Забайкальском крае и Архангельской области.

Все нарушения связаны с ненадлежащим использованием полномочий контролирующих органов.

Совещание при генпрокуроре России «О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования» проходит в среду в Красноярске. Среди обсуждаемых тем – незаконная рубка, нарушения при заключении договоров аренды и продажи лесных участков, контроль за законностью при реализации приоритетных инвестиционных проектов.

Напомним, лесные пожары в России в 2019 году охватили порядка 3 млн га, в пяти регионах был введен режим ЧС. Дым накрыл более 800 населенных пунктов. Сообщалось, что в Красноярске было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц регионального министерства лесного хозяйства по масштабным лесным пожарам.

До этого, в мае, президент России Владимир Путин призывал навести порядок в лесной отрасли.

Также премьер-министр России Дмитрий Медведев подписывал поручение о конфискации в доход государства техники, которая используется при незаконной вырубке леса.

Кроме того, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявлял, что Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы «черных лесорубов».

В свою очередь министр промышленности и торговли Денис Мантуров указывал, что введение полного запрета на экспорт леса в Китай в данный момент не имеет смысла.

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