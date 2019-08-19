Мантуров оценил вероятность запрета экспорта леса в Китай

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что введение полного запрета на экспорт леса в Китай сейчас не имеет смысла.

«Сейчас Китай является основным торгово-экономическим партнером России, и в наших планах – наращивать взаимный товарооборот. Поэтому устанавливать какие-либо ограничения экспортно-импортных операций, в том числе в отношении лесопромышленных материалов, без крайней необходимости нецелесообразно», – сказал Мантуров РИА «Новости».

Министр отметил, что ознакомился с инициативой по решению проблемы незаконной вырубки лесов, которую ранее предложил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Мантуров отметил, что разделяет озабоченность своего коллеги в отношении рационального использования лесных ресурсов страны, но не считает, что «вопрос полного запрета на экспорт леса в Китай требует немедленного решения».

В Минпромторге полагают, что данная проблема – это внутренний вопрос, которым должны заниматься региональные власти и правоохранительные органы.

«В соответствии с международными правилами, Россия не может ввести запрет на вывоз только для одного конкретного государства: если мы установим ограничительные меры в отношении какой-либо страны, она также может применить контрсанкционные действия в соответствии с правилами ВТО», – отметил Мантуров.

Напомним, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы «черных лесорубов».

Газета ВЗГЛЯД писала об опасных последствиях запрета экспорта леса в Китай.