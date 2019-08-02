В России решили конфисковывать технику, занятую на незаконной вырубке леса

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации в доход государства техники, которая используется при незаконной вырубке леса.

«В отношении незаконных порубок, вырубок леса очевидно, что такого рода проблема в нашей стране существует и носит очень масштабный характер. Связь между такими незаконными действиями и пожарами ещё предстоит установить, это невозможно предполагать. Но тем не менее, есть такая точка зрения, она должна быть подвергнута анализу на уровне правоохранительных органов и специальных надзорных служб», – передает РИА «Новости» ответ Медведева на вопрос о том, что многие называют незаконную вырубку леса одной из причин пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

По словам премьера, для того, чтобы подобные попытки не повторялись, он подписал поручение.

«Это поручение направлено на то, чтобы те орудия, которые используются при незаконных рубках леса – это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы – в общем любая техника – изымались, то есть, конфисковывались в доход бюджета. По той же схеме, как это делается, например, в отношении орудий незаконного рыбного промысла. Здесь будет применен тот же самый порядок и те же самые правила. Надеюсь, что это поможет эту проблему решить. Считаю, что это абсолютно справедливый подход к такого рода незаконным действиям», – добавил Медведев.

Он также заявил о необходимости проанализировать связь между пожарами и незаконной вырубкой леса.

«В отношении незаконных порубок, вырубок леса, очевидно, что такого рода проблема в нашей стране существует и носит очень масштабный характер. Связь между такими незаконными действиями и пожарами еще предстоит установить, это невозможно предполагать», – передает ТАСС ответ Медведева на вопрос о том, что многие называют незаконную вырубку леса одной из причин пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

Лесные пожары в России охватили порядка 3 млн га, в пяти регионах введен режим ЧС. Дым накрыл более 800 населенных пунктов.

Напомним, в четверг в Красноярске было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц регионального министерства лесного хозяйства по масштабным лесным пожарам.

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