По факту пожаров в Сибири возбуждено дело против чиновников

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц регионального министерства лесного хозяйства по масштабным лесным пожарам, об этом сообщил Следственный комитет России.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), уточняется на сайте СК.

«По предварительной версии следствия, с 22 марта по 1 августа 2019 года должностные лица министерства лесного хозяйства Красноярского края не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров, в связи с чем пожары распространились на значительные территории. Сумма ущерба в настоящее время устанавливается», – говорится в сообщении.

Следователи проводят оперативные мероприятия, допросы свидетелей, проводят обыски в региональном минлесхозе и управлении МЧС.

Напомним, лесные пожары в России охватили порядка 3 млн га, в пяти регионах введен режим ЧС. Дым накрыл более 800 населенных пунктов.

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