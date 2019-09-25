Еврокомиссия оценила трехсторонние консультации по газу

Европейская сторона рассчитывает найти решение по организации транзита российского газа по территории Украины в октябре и договориться до конца года, рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

«Мы определенно должны стремиться к этому. Я надеюсь, что мы сможем продвинуться насколько это возможно в ходе нашей следующей трехсторонней встречи в октябре», – сообщил Шефчович РИА «Новости».

По его словам, очень трудно предсказывать результаты переговоров, но в Еврокомиссии сделают все возможное, чтобы к концу года уже было соглашение о продолжении транзита газа.

«Я надеюсь, что теперь двусторонние дискуссии между компаниями и министерствами приведут к чему-то конкретному, что можно было бы интерпретировать как принципиальную договоренность», – сказал Шефчович.

Он также отметил, что атмосфера на последней трехсторонней встрече по газу была намного лучше, чем до лета.

«Меня очень воодушевили позитивная атмосфера и конструктивный дух, которые были на встрече между российской и украинской делегациями. Атмосфера была действительно иной и намного лучше, чем в прошлый раз перед летом», – сказал вице-президент ЕК.

Трехсторонняя встреча на министерском уровне прошла 19 сентября. Новый раунд консультаций запланирован на конец октября.

Напомним, после трехсторонних консультаций российский министр энергетики Александр Новак сообщил, что Россия готова забронировать мощности для транзита газа по территории Украины в случае, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы.

В Киеве заявили, что не допускают вероятности неподписания нового договора о транзите газа с Россией.

Газета ВЗГЛЯД писала, что для достижения полной договоренности на газовых переговорах Москве и Киеву придется пойти на существенные взаимные уступки.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД