Отказ россиянам в визах назвали вмешательством в дела России

Первый замглавы фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев заявил, что отказ от выдачи виз членам официальной российской делегации для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке может рассмотреть комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России.

«Формирование такой делегации – это неоспоримая компетенция нашего государства, но никак не Соединенных Штатов», – сказал депутат, передает «Интерфакс».

Он добавил, что США предоставляют площадку для Генассамблеи и не должны мешать участию других стран.

Визы в США не смогли получить 10 человек из российской делегации. Москва выразила Вашингтону протест, Кремль пообещал жесткую ответную реакцию.

Официальный представитель МИД России указала, что все документы на визы были поданы вовремя. Также визы не получили некоторые члены иранской делегации.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в спровоцированном США международном скандале.