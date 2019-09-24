Зеленский захотел обсудить «возвращение территорий» на встрече в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в ходе встречи в «нормандском формате» будут обсуждены сроки завершения конфликта в Донбассе и «возвращения территорий», сообщила его пресс-служба.

Пресс-служба украинского лидера сообщила, что Зеленский надеется на скорое проведение встречи в «нормандском формате», передает РИА «Новости».

Он ожидает, что встреча будет сложной, и на ней будут обсуждаться конкретные вопросы: «Мы хотим (...) выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращении наших территорий».

«Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать», –добавили в пресс-службе Зеленского.

Ранее делегация Украины в Минске проигнорировала указания Владимира Зеленского, не стала подписывать «формулу Штайнмайера».

Полпред России в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что таким образом поставлен под угрозу саммит «нормандской четверки».

В Кремле указали, что это противоречит прежним договоренностям.

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