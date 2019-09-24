Пентагон призвал Германию больше тратить на оборону

Берлину следует повысить расходы на оборону, заявил глава Пентагона Марк Эспер перед встречей с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Эспер подчеркнул важное значение «лидерства Германии» в период «конкуренции великих держав».

«Речь о Германии, которая более сильна и подготовлена, чем когда-либо. И это, конечно, начинается с гораздо больших инвестиций в оборону», – приводит его слова ТАСС.

Эспер признал, что по своему вкладу в операции НАТО Германия уступает только США. По мнению Вашингтона, сейчас у Германии, которая является крупнейшей европейской экономикой, «хорошее положение» для «инвестиций в укрепление потенциала альянса».

Крамп-Карренбауэр заверила, что ее страна соблюдает принятые в рамках НАТО обязательства. В частности, речь идет о «распределении финансового бремени, потенциале и поддержании боеготовности». Министр выразила готовность приложить все усилия, чтобы сохранить такой подход.

Напомним, СМИ сообщали, что Бундесвер и его союзники по НАТО активно готовят к войне с Россией новый командный центр альянса по тыловому обеспечению и логистике в немецком Ульме.

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