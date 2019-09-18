В Германии рассказали о подготовке командного центра НАТО к войне с Россией

Бундесвер и его союзники по НАТО активно готовят к войне новый командный центр альянса по тыловому обеспечению и логистике в немецком Ульме, сообщили СМИ.

Как пишет Junge Welt, Бундесвер и союзники Германии по НАТО «энергично занимаются оптимизацией планов оперативного развертывания войск против России», в частности, «к войне готовят» новый командный центр НАТО по тыловому обеспечению и логистике в городе Ульм, уточняет автор статьи Йорг Кронауэр.

Цель НАТО – получить возможность «молниеносно выдвинуться на огневые позиции – против России». Когда командный центр армии США в Норфолке будет перебрасывать войска и технику через Атлантику, командной структуре альянса в немецком Ульме предстоит отвечать за перемещение воинских подразделений в Европе, передает RT.

Издание сообщает, что в полную боеготовность новый командный центр должен быть приведн не позднее начала 2021 года.

Параллельно с этим в ходе операции из штата Техас в Польшу будут переброшены около 3,5 тыс. солдат и более 2 тыс. единиц военной техники, в том числе 85 танков «Абрамс» и 120 боевых машин пехоты «Брэдли», которые заменят «приблизительно равные по численности» воинские подразделения.

Напомним, в июне 2018 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новое морское командование НАТО будет развернуто в США, а командование по логистике - в Германии. По словам Столтенберга, НАТО будет поддерживать в постоянной готовности 30 батальонов, 30 боевых кораблей, 30 авиационных подразделений.

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