НАТО развернет морское командование альянса в США

Новое морское командование НАТО будет развернуто в США, а командование по логистике - в Германии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны стран НАТО 7-8 июня.

«Мы расширим и утвердим новое морское командование по Атлантике в США, а также новое командование по логистике в Германии», – передает ТАСС.

По словам Столтенберга, НАТО будет поддерживать в постоянной готовности 30 батальонов, 30 боевых кораблей, 30 авиационных подразделений.

«Мы утвердим инициативу готовности НАТО «4 по 30». К 2020 году у нас будет в готовности 30 батальонов, 30 авиаэскадрилий и 30 военных кораблей, которые (на ротационной основе) в течение 30 дней будут (находиться) в готовности», – заявил он.

Генсек альянса отметил также, что развитие логистики военных перевозок по Европе станет основой отношений ЕС и НАТО.

Кроме того, Столтенберг рассказал, что министры обороны альянса могут одобрить на встрече 7-8 июня решения о создании двух новых командований, передает РИА «Новости».

«Мы утвердим новое морское командование по Атлантике в США и новое командование по тыловому обеспечению в ФРГ», – сообщил он.

Он заявил также, что НАТО не намерена изолировать Россию, важно продолжать диалог в рамках СРН.

Тем временем экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что НАТО никогда не давала обещания Москве не продолжать расширения на восток Европы.

«Никогда не было такого обещания не расширять НАТО в направлении Восточной Европы. Это вообще не было в центре внимания дискуссий», –заявил Фог Расмуссен, отвечая в среду на вопросы подписчиков немецкой газеты «Вельт».



По его словам, все документы 1990 года сейчас доступны общественности. «Мы можем очень точно судить о том, что обсуждалось, а что – нет», – сказал он.

Напомним, газета ВЗГЛЯД 1 июня писала, что в немецком Ульме расположится новый командный центр НАТО, созданный в рамках стратегии наращивания военного потенциала для сдерживания России и предназначенный для более быстрого развертывания войск и техники альянса.