В Германии решили создать командный центр НАТО по сдерживанию России

В немецком Ульме расположится новый командный центр НАТО, созданный в рамках стратегии наращивания военного потенциала для сдерживания России и предназначенный для более быстрого развертывания войск и техники альянса.

Как передает агентство dpa, официально о новой штаб-квартире будет объявлено в конце следующей недели на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, передает Deutsche Welle.

В соответствии с имеющимися планами, центр начнут строить в июле, а сдача намечена на октябрь 2019 года. В состояние полной оперативной готовности командный пункт будет приведен к 2021 году.

Новое управление не будет интегрировано в уже существующую командную структуру НАТО, что позволит использовать личный состав и военные мощности для национальных учений и операций вне альянса.

Состав центра пополнят несколько сотен военнослужащих.

Напомним, в понедельник польский президент Анджей Дуда на пленарном заседании весенней сессии Парламентской ассамблеи и Североатлантического альянса заявил, что Россия «подрывает элементы международного уклада» и является «главной угрозой» для НАТО.