Стало известно о безуспешной попытке задержания замглавы ГИБДД Петербурга

Бригада управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу разработала план по задержанию «пьяного водителя» – замначальника УГИБДД города Алексея Старова. К облаве привлекли несколько батальонов ДПС, однако план провалился, сообщают СМИ.

Оперативники УСБ перед облавой забрали у сотрудников ДПС мобильные телефоны, чтобы они не предупредили своего начальника об облаве, а также не объяснили, кого и какую машину собираются останавливать. Задержание должно было состояться на Миллионной улице, по краям которой поставили два экипажа ДПС, сообщает «Фонтанка».

Облава должна была состояться 13 сентября.

Около полуночи из ресторана «Штакеншнейдер» на улице Миллионной вышли двое мужчин, которые сели в свои автомобили. УСБ интересовал мужчина на BMW Х3. Сразу после того, как машина тронулась, к ней подъехал экипаж пятого батальона ДПС.

В машине оказался полковник полиции Аркадий Старов, замначальника ГИБДД Петербурга. Сотрудники УСБ попросили полковника дунуть в трубочку, однако алкотестер не сработал. Предположив, что произошел «корпоративный саботаж», сотрудники УСБ потребовали предоставить еще один алкотестер, однако он снова показал нулевой результат.

Тогда Старову предложили доехать до медэкспертизы на улице Боровой, полковник согласился, но и обследование там показало, что он трезв. В итоге сотрудники УСБ принесли ему свои извинения.

Сам полковник Старов отправился в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе и сдал там все анализы.