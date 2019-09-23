Российские «дочки» туроператора Thomas Cook заявили об отсутствии проблем

Банкротство британской туристической компании Thomas Cook не затронет работу входящих в нее российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», заверила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

«На деятельности туроператоров, которые входят в холдинг Thomas Cook, «Интурист» и «Библио-Глобус», это не отразится по большому счету, потому что они самостоятельные совершенно юридические лица, у них самостоятельный бизнес, самостоятельный контрактинг. Они напрямую сами работали с курортами и авиакомпания, не через Thomas Cook. И у них даже принимающие компании другие, не те, с которыми работает Thomas Cook», – пояснила она, передает ТАСС.

При этом банкротство Thomas Cook может снизить спрос у этих туроператоров и поспособствовать кризису доверия к пакетному туризму.

«Такое мы уже пережили в 2014 году, и знаем, что это проходит. Народ тормозится какое-то время, но затем снова начинает возвращаться к пакетному туризму, потому что есть направления, где они гораздо выгоднее, чем самостоятельные поездки», – пояснила пресс-секретарь.

Исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин заверил, что организация продолжает работать в плановом режиме.

«Нам и ряду других юридических лиц группы остановка деятельности Thomas Cook не грозит сбоем в работе. Туроператор «Интурист» является российским юрлицом, он операционно независим, имеет свой собственный контрактинг и каналы сбыта. Принимающие компании у «Интуриста» и глобального Thomas Cook также используются разные», – сказал Толчин РБК.

В компании подчеркнули, что клиенты улетают и возвращаются в обычном режиме, изменений в зимнем сезоне также не предполагается.

Ранее директор российской ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что вывоз туристов заявившей о банкротстве британской компании Thomas Cook из-за границы возможен.

В сентябре старейшая туристическая компания мира Thomas Cook Group в рамках реструктуризации долгов обратилась за защитой от кредиторов. После переговоров стало известно, что организация объявила о ликвидации и о возвращении всех британских клиентов.

За границей по путевкам Thomas Cook находятся около 600 тыс. человек, из них около 160 тыс. – граждане Британии.

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