В «Турпомощи» прокомментировали банкротство Thomas Cook

Вывоз туристов заявившей о банкротстве британской компании Thomas Cook из-за границы возможен, заявил директор «Турпомощи» Александр Осауленко.

«В Великобритании существует организация, подобная российской ассоциации «Турпомощь», которая будет заниматься вывозом британских клиентов Thomas Cook. В своё время именно британский пример лег в основу создания ассоциации «Турпомощь». Потом уже сами английские коллеги отмечали, что наша ассоциация в своем развитии пошла дальше, сделав свою российскую систему», – пояснил Осауленко, передает РИА «Новости».

По его словам, в случае, если бы на российском рынке произошла ликвидация, подобная по масштабам Thomas Cook, то ассоциация «Турпомощь» справилась бы с вывозом туристов.

«Сейчас говорят о том, что за пределами Великобритании находятся 150-160 тысяч граждан королевства. Их возвращение – это вполне реализуемая задача. Еще в 2014 году нам приходилось иметь дело с сопоставимыми объемами российских туристов за рубежом, когда с рынка уходили крупные туроператоры. Можно вспомнить, как после приостановки авиасообщения с Египтом, мы за 8 дней вывезли из этой страны 92 тысячи туристов», – отметил он.

Председатель Федерации отельеров Турции Осман Айык заявил, что прекращение работы Thomas Cook снизит турпоток в страну на 600-700 тыс. человек ежегодно, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

«В настоящий момент 45 тыс. туристов из Великобритании и других частей Европы прибыли на отдых в Турцию по путевкам Thomas Cook. Прекращение работы этой компании снизит туристический поток в Турцию на 600-700 тыс. ежегодно», – сказал Айык.

Государственное управление аэропортов Испании заявило, что из-за объявления о банкротстве Thomas Cook в стране были отменены минимум 46 рейсов. Речь идет о рейсах, которые должны были прилететь в Испанию или отбыть из нее.

Напомним, в сентябре старейшая туристическая компания мира Thomas Cook Group в рамках реструктуризации долгов обратилась за защитой от кредиторов.

После этого Thomas Cook объявил о ликвидации после провала переговоров с кредиторами и возвращении в Британию всех своих британских клиентов. За границей по путевкам Thomas Cook находятся около 600 тыс. человек, из них около 160 тыс. – граждане Британии.

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