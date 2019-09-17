Старейший туроператор мира подал заявление о банкротстве

Старейшая туристическая компания мира Thomas Cook Group в рамках реструктуризации долгов обратилась за защитой от кредиторов в соответствии с 15 главой Кодекса США о банкротстве.

По данным агентства Bloomberg, компания Thomas Cook подала заявление в суд по банкротствам Южного округа Нью-Йорка, передает «Коммерсант».

Глава 15 Кодекса США о банкротстве предусматривает защиту иностранных компаний от исков со стороны американских кредиторов на период, пока идет процесс реорганизации в другой стране.

Отмечается, что 27 сентября кредиторы и инвесторы Thomas Cook, в числе которых китайкая Fosun Tourism Group, будут голосовать по поводу предлагаемого плана реорганизации и вливании 900 млн долларов для поддержания бизнеса в зимний период.

В итоге, если данное решение будет одобрено и британским судом, Fosun Tourism Group в обмен на финансовые вливания получит 75% туристического бизнеса Thomas Cook и 25% ее авиакомпании.

Thomas Cook Group была основана в 1841 году. Сейчас в ней работают более 20 тыс. человек, обслуживая более 22 млн клиентов в год. Однако в последнее время компания испытывала финансовые трудности и накопила долги на 1,2 млрд долларов, что привело к падению ее акций на Лондонской фондовой бирже на 86%. На данный момент ее рыночная капитализация составляет 69 млн.

Ранее Thomas Cook заявила о приобретении российского туроператора «Библио-Глобус».