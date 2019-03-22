Британский туристический холдинг объявил о покупке российского туроператора

Туристическая компания Thomas Cook заявила о приобретении российского туроператора «Библио-Глобус».

Британцы купят долю в 30% в новом совместном с Ionic Invest проекте, которому будут принадлежать 100% «Библио-Глобуса», передает «Интерфакс».

Общая стоимость сделки оценивается в 150 млн долларов. Он будут полностью выплачены из средств, заработанных совместным предприятием. При этом прежнее руководство российской компании продолжи участие в бизнесе. В Thomas Cook подчеркивают, что «Библио-глобус» обладает лучшими технологиями и имеет широкий выбор туристических направлений, и это позволит компании расширить присутствие на рынке России и Восточного Средиземноморья.

Недавно было заявлено, что туристический поток в Крым с начала года увеличился на 40%.