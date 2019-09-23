Зеленский подписал закон об импичменте президента

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о процедуре отстранения от власти главы государства.

Проект закона «возвращен с подписью президента», говорится в сообщении на сайте Верховной рады.

Автором документа является Зеленский. Законопроект отдельно прописывает процедуру отстранения от власти главы государства.

«Верховная рада Украины может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления», – говорится в тексте законопроекта.

Также в документе отмечается, что основанием для начала импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов. Они должны четко указать причину, зачем создается следственная комиссия. Она расследует факт и обстоятельства государственной измены или иного преступления, совершенного президентом. В состав комиссии входят нардепы с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп, специальный прокурор и следователи.

После принятия решения об обвинении президента депутаты обращаются в Конституционный и Верховный суды, которые должны подтвердить конституционность рассмотрения дела об импичменте и наличие в действиях президента признаков преступления.

Решение об импичменте считается принятым, если за него проголосовало не менее трех четвертей конституционного состава Верховной рады. Если Раде не удается принять постановление об импичменте, спикер парламента приносит извинения президенту от имени всего законодательного органа.

10 сентября Верховная рада приняла законопроект о процедуре импичмента президента Украины. Также ранее был одобрен законопроект Зеленского о подготовке к военному положению.

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