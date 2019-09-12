Рада одобрила законопроект Зеленского о подготовке к военному положению

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о мерах подготовки государства к переходу на военное положение и «отпору вооруженной агрессии».

Документ поддержали конституционным большинством голосов, 316 «за», сообщается на сайте Рады.

Законопроект закрепляет правила подготовки органов государственной власти и местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение, а также «отпору вооруженной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне».

Согласно документу, план обороны утверждает президент по представлению кабмина. Это вызвало критику со стороны оппонентов Зеленского в Раде.

В частности, депутат от партии «Батькивщина» экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что План обороны должен рассматриваться на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Между тем большинство депутатов поддержало инициативу спикера парламента Дмитрия Разумкова о сокращении сроков подготовки этого законопроекта ко второму чтению.

Ранее Верховная рада приняла законопроект о процедуре импичмента президента Украины. После этого парламентская оппозиция в полном составе обвинила партию «Слуга народа» в нарушении конституции и узурпации власти.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что означает принятие этого закона.

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