Оппозиция в Раде обвинила партию Зеленского в нарушении конституции

В Верховной раде возник первый скандал – парламентская оппозиция в полном составе обвинила партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа» в нарушении конституции и узурпации власти из-за принятия президентского законопроекта об импичменте главы государства.

Президентское большинство сначала одобрило документ в первом чтении. Ко второму чтению в законопроект должны внести правки, но спикер Рады Дмитрий Разумков подозвал к себе однопартийца, представителя профильного комитета Андрея Клочко, после чего тот объявил, что законопроект не нуждается доработки. После этого, не обращая внимание на возмущение и громкие протесты со стороны оппозиции, депутаты «Слуги народа» сразу приняли документ во втором чтении, передает ТАСС.

Оппозиция начала скандировать: «Позор!» – и призвала не спешить, а дать возможность доработать проект закона.

Спикер объявил перерыв.

Представители всех политических сил оказались едины в оценке действий правящего большинства. Так, депутаты от фракции «Голос» назвали процесс принятия законопроекта «фарсом и политическим балом» президента. «Батькивщина» заявила, что закон недействителен, а фракция «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко заявила, что рассмотрение законопроекта без доработки является грубым нарушением закона.

Сопредседатель второй по численности фракции в Раде «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко назвал парламент в его нынешнем составе «транзитным принтером».

«Мы против того, чтобы Верховная рада работала таким бешеным наскоком, не рассматривая законопроекты по существу. Парламент не может быть «транзитным принтером» между офисом президента и правительством. У нас парламентско-президентская республика, и парламент должен иметь свое лицо и свою позицию», – сказал Бойко.

Глава политсовета партии Виктор Медведчук указал, что президентская партия занимается подменой понятия, принимая этот закон.

«Граждане Украины требовали отмены неприкосновенности народных депутатов и президента. Поэтому наша фракция ставила вопрос о том, что надо принимать не закон об импичменте, а именно об отмене неприкосновенности», – сказал он.

Произошедшее он назвал «вопиющим нарушением действующего законодательства, Конституции и ожиданий граждан».

В первом чтении за законопроект проголосовали 337 народных депутатов, во втором чтении – 245. В документе говорится, что Верховная рада Украины может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что означает принятие этого закона.